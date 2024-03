Projection du film « Papa s’en va » de Pauline Horovitz Médiathèque Hélène Berr Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

MOTION PICPUS, les rendez-vous cinéma de la médiathèque Hélène Berr. Tous les deux mois, venez découvrir un film, participer à un atelier ou échanger sur le cinéma

Pour cette dernière séance de MOTION PICPUS avant les

vacances, nous proposons un film de Pauline Horovitz sorti en 2020

A 70 ans, le père de Pauline Horovitz part à la retraite et

décide de changer de vie. Ancien médecin de renom, il aspire désormais à

devenir… comédien !

Il n’en fallait pas plus à sa fille pour prendre sa caméra

et filmer avec humour les étapes cruciales de cette nouvelle carrière.

Entre les cours Florent au milieu de jeunes premiers, une

sœur quelque peu envahissante et un premier rôle dans une improbable production

chinoise, se dessine le portrait burlesque d’un héros à la drôlerie

irrésistible qui n’est pas sans rappeler le fameux personnage de Jacques Tati.

À propos de la réalisatrice

Pauline Horovitz recherche dans son travail le potentiel

romanesque du réel, pour construire des récits teintés à la fois d’humour et de

gravité.

Elle a réalisé une vingtaine de films courts,

notamment Polanski et mon père (2009), Pleure ma fille, tu pisseras moins

(2011), Des châteaux en Espagne (2012)ou encore Peur sur la ville, une web

série documentaire sur les légendes urbaines, pour Arte Creative.

Entrée libre

Retrouvez ce film, et plus de 400 autres, sur la plateforme Les yeux doc en vous connectant sur le site des bibliothèques de la Ville de Paris.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Squawk Films image du film « Papa s’en va » de Pauline Horovitz