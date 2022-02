Projection du film « Pacifique » Muséum d’histoire naturelle, 15 février 2022, Genève.

Projection du film « Pacifique »

Muséum d’histoire naturelle, le mardi 15 février à 18:30

Muséum Genève vous accueille pour l’avant-première du film « Pacifique ». La projection sera suivie d’un débat en présence de : * Ernst Zürcher, Dr. sc. nat., Ing. forestier EPFZ, Professeur em. en Sciences du Bois Bachelor & Master Bois * Jean-Pierre Duval, réalisateur MUSEO Films * Franco Gamarra, Fondation Zoein « Nous vivons un moment crucial de l’histoire de l’humanité, où se décident non seulement la configuration du futur, mais les possibilités même de survie. L’attitude extractiviste et brutale de l’homme envers la biosphère provoque le réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité, l’apparition de pandémies et maintenant un phénomène plus terrifiant encore : les méga-feux de forêts, incontrôlables et d’une violence implacable. Un changement fondamental dans notre rapport à la nature constitue la seule issue face à cette urgence. Il est aujourd’hui thématisé par des penseurs et des praticiens de la transition écologique de plus en plus nombreux. (…) C’est à travers l’exemple du Costa Rica que nous voulons démontrer qu’il est possible d’être PACIFIQUE avec la Terre, de sauvegarder la biodiversité, si la volonté de tout à chacun est présente (gouvernement, citoyens, etc.). » Sur réservation auprès de [[jpduval@agence-museo.com](mailto:jpduval@agence-museo.com)](mailto:jpduval@agence-museo.com) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/projection-pacifique/)

CHF 0.-

Avant-première du film « Pacifique » suivi d’un débat.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T18:30:00 2022-02-15T21:00:00