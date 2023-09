Projection du film « Overseas » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection du film « Overseas » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 16h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation obligatoire Organisée dans le cadre de l’édition 2023 du Mois du film documentaire, en partenariat avec la bibliothèque Marguerite Durand, spécialisée dans l’histoire des femmes et du féminisme, cette projection sera suivie d’un temps d’échange. Aux Philippines, le gouvernement

promeut l’émigration de travail, notamment celle des employées de

maison. Emmenée par une professeure dotée d’une riche expérience de la

vie, une douzaine de jeunes femmes poussées par l’espoir d’améliorer le

sort de leurs enfants s’apprêtent à signer un contrat de deux ans. Leur

formation professionnelle très exigeante inclut une préparation

psychologique à subir sans broncher toutes les formes d’humiliation. Un film de Yoon Sung-A (2019, 1h27). Projection suivie d’un échange avec Caroline Ibos, professeure de sociologie et d’études de genre à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, autrice chez Flammarion du livre Qui gardera nos enfants ? : les nounous et les mères. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE PROJECTION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE). OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 24 OCTOBRE. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

CNC Images de la culture / Iota Productions, Les Films de L'Oeil sauvage, Clin d'oeil Films, VOO, Betv overseas

