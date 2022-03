Projection du film oseam Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Dans le cadre du FICAT (Festival international de cinéma asiatique de Tours).

À partir de 7 ans – Durée : 1h25. Les pays d’Asie présentent un cinéma très varié et très riche, qu’on peut découvrir chaque année aux Studio grâce au FICAT, à travers projections, rencontres, hommages…

La Médiathèque de Joué-lès-Tours participe pour la première fois au festival avec la projection du film Oseam. Inspiré d’une célèbre légende coréenne, “Oseam” retrace l’histoire poignante de deux enfants recueillis dans un temple bouddhiste après la disparition de leur mère.

Un conte riche en émotions à découvrir pour toute la famille. Gratuit, sur réservation (02.47.73.32.04). Dans le cadre du FICAT (Festival international de cinéma asiatique de Tours).

