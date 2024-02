Projection du film Opération dragon » Joué-lès-Tours, vendredi 29 mars 2024.

Projection du film Opération dragon » Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Vendredi

Dans le cadre du FICAT (Festival international de cinéma asiatique de Tours). La Médiathèque de Joué-lès-Tours poursuit son partenariat avec le festival et propose la projection du film Opération Dragon, un must !

Dans le cadre du FICAT (Festival international de cinéma asiatique de Tours)

Une compétition d’arts martiaux est organisée par un mystérieux Han, derrière lequel se cache un redoutable trafiquant de drogue. Lee, agent de renseignements occidental et spécialiste de kung-fu, tente de démanteler l’organisation criminelle… Un des grands succès des films d’arts martiaux, avec l’énorme vedette Bruce Lee…

Les pays d’Asie présentent un cinéma très varié et très riche, qu’on peut découvrir chaque année aux Studio grâce au FICAT, à travers des projections, rencontres, hommages…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

