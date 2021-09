Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Projection du film “Noz” en breton Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Projection du film “Noz” en breton Lannion, 21 septembre 2021, Lannion. Projection du film “Noz” en breton 2021-09-21 – 2021-09-21

Lannion Côtes d’Armor Seize ans après le drame d’un attentat à la bombe, Kevin sort de prison. De retour à Brest , il voudrait renouer avec la famille de son ami Lomig, tué dans l’attentat… En breton sous-titré en français. Un film de Soizig Daniellou, Kalanna Production avec Clarisse Lavanant. Un partenariat Daoulagad Breizh & Zoom Bretagne, les Baladins de Lannion et Ti ar Vro Treger-Goueloù – Entrée 8€50 +33 2 96 37 26 10 Seize ans après le drame d’un attentat à la bombe, Kevin sort de prison. De retour à Brest , il voudrait renouer avec la famille de son ami Lomig, tué dans l’attentat… En breton sous-titré en français. Un film de Soizig Daniellou, Kalanna Production avec Clarisse Lavanant. Un partenariat Daoulagad Breizh & Zoom Bretagne, les Baladins de Lannion et Ti ar Vro Treger-Goueloù – Entrée 8€50 dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Ville Lannion