Un long-métrage de fiction Réalisation : Soazig Daniellou Avec : Clarisse Lavanant, Judikael Tual, Yann-Edern Jourdan, Thomas Cloarec, Lula Gurriec, Loïc Jadé, Seydina Diouf, Sarah Bridel, Laors Skavenneg, Aziliz Bourgès. Production : Kalanna – 1h35 / 2020 En partenariat avec Zoom Bretagne et Daoulagad Breizh Mael a quinze ans quand il fait la connaissance de Kevin, un ami de jeunesse de sa mère, récemment revenu à Brest. Mais cette rencontre bouleverse Liza qui tient Kevin pour responsable de la mort à vingt ans de son frère jumeau, Lomig. Pour protéger son fils elle va devoir affronter un passé qu’elle a rayé de sa mémoire.

Projection en breton, sous-titrée en français, en présence de la réalisatrice Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

