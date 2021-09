Carhaix-Plouguer Cinéma Le Grand Bleu - Sinema Ar Gazeg C'hlas Carhaix-Plouguer, Finistère Projection du film Noz à Carhaix Cinéma Le Grand Bleu – Sinema Ar Gazeg C’hlas Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Projection du film Noz à Carhaix Cinéma Le Grand Bleu – Sinema Ar Gazeg C’hlas, 30 septembre 2021, Carhaix-Plouguer. Projection du film Noz à Carhaix

Cinéma Le Grand Bleu – Sinema Ar Gazeg C’hlas, le jeudi 30 septembre à 20:00

Seize ans après le drame d’un attentat à la bombe, Kevin sort de prison. De retour à Brest , il voudrait renouer avec la famille de son ami Lomig, tué dans l’attentat… En breton sous-titré en français. Échange avec la réalisatrice Soizig Daniellou après la projection. Partenariat Cinéma Le Grand Bleu / Raok. Cinéma Le Grand Bleu – Sinema Ar Gazeg C’hlas Rue Jean Monnet, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Cinéma Le Grand Bleu - Sinema Ar Gazeg C'hlas Adresse Rue Jean Monnet, 29270 Carhaix-Plouguer Ville Carhaix-Plouguer lieuville Cinéma Le Grand Bleu - Sinema Ar Gazeg C'hlas Carhaix-Plouguer