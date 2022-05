Projection du film “Nos Familles, Nos Liens” Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Projection du film “Nos Familles, Nos Liens” Théâtre Municipal de Nevers, 8 juin 2022, Nevers. Projection du film “Nos Familles, Nos Liens”

Théâtre Municipal de Nevers, le mercredi 8 juin à 19:00

**”NOS FAMILLES, NOS LIENS”**, un film de Laetitia Lambert. Portraits croisés de familles au fil des années. Leurs échanges entre générations interrogent l’évolution des liens, la transmission et les secrets au sein de nos familles. Partant de mes propres questionnements autour de la famille, j’avais à coeur avec ce film d’interroger notre rapport intime à cette cellule fondatrice et à ses changements. Faisant le portrait de différentes familles sur plusieurs années, au singulier ou dans des échanges intergénérationnels, donnant la parole à des gens de tous âges et de tous milieux, “Nos familles, nos liens” donne à voir l’évolution des liens qui s’opèrent à l’intérieur du cadre familial, quel qu’il soit. _Avec le soutien de : La Région Bourgogne Franche-Comté, La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté, Le Commissariat à l’égalité des territoires, La Préfecture de la Nièvre, l’Agglomération de Nevers, la Ville de Nevers et la «Pépinière» de la Charité-sur-Loire._

Gratuit sur inscription via culture.nevers.fr

Un film de Lætitia Lambert Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T19:00:00 2022-06-08T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Théâtre Municipal de Nevers Adresse Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Théâtre Municipal de Nevers Nevers Departement Nièvre

Théâtre Municipal de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Projection du film “Nos Familles, Nos Liens” Théâtre Municipal de Nevers 2022-06-08 was last modified: by Projection du film “Nos Familles, Nos Liens” Théâtre Municipal de Nevers Théâtre Municipal de Nevers 8 juin 2022 Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Nevers Nièvre