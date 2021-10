Nébian Nébian Hérault, Nébian PROJECTION DU FILM ” NÉBIAN, 70 ANS D’IMAGES ” Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

PROJECTION DU FILM ” NÉBIAN, 70 ANS D’IMAGES ” Nébian, 13 novembre 2021, Nébian. PROJECTION DU FILM ” NÉBIAN, 70 ANS D’IMAGES ” 2021-11-13 15:00:00 – 2021-11-13

Nébian Hérault Nébian À 15h, à la salle des fêtes : projection du film ” Nébian, 70 ans d’images ” par l’association Nébian image et poésie.

Durée du film: 1h15. Entrée libre au chapeau. À 15h, à la salle des fêtes : projection du film ” Nébian, 70 ans d’images ” par l’association Nébian image et poésie.

Durée du film: 1h15. Entrée libre au chapeau. +33 4 67 96 23 86 À 15h, à la salle des fêtes : projection du film ” Nébian, 70 ans d’images ” par l’association Nébian image et poésie.

Durée du film: 1h15. Entrée libre au chapeau. dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse Ville Nébian lieuville 43.60561#3.43085