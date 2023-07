Projection du film » Nausicaä de la vallée du vent » – Séance jeune public Jardin Villemin Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection du film » Nausicaä de la vallée du vent » – Séance jeune public Jardin Villemin Paris, 18 août 2023, Paris. Le vendredi 18 août 2023

de 18h15 à 23h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, la Fabrique Documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Nausicaä de la vallée du vent » d’Hayao Miyazaki Au programme de la soirée 18:15 – Visite guidée du Jardin Villemin 19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager) 20:30 – Projection NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT Hayao Miyazaki

1984 / 116 min Nausicaä

est une princesse capable de communiquer avec les insectes et de comprendre que

leur existence est liée à l’équilibre écologique de la planète. Lorsque sa

vallée est menacée par un royaume voisin, Nausicaä s’engage à protéger son

peuple et à préserver la paix. Une vision écologique de référence signée dès

les années 1980 par Hayao Miyazaki, maître animateur du Studio Ghibli. Jardin Villemin 4 rue des Récollets 75010 Paris Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

