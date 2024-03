Projection du film « Mon double Everest » Cinéma Le Kerfany Moëlan-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

Projection du film « Mon double Everest » Cinéma Le Kerfany Moëlan-sur-Mer Finistère

L’association Vaincre la mucoviscidose a le plaisir d’inviter le public à la projection exceptionnelle du film Mon double Everest au cinéma Le Kerfany à Moelan sur Mer le 6 avril prochain.

Ce documentaire retrace le double exploit de notre parrain, le skipper Maxime Sorel, ayant bouclé l’Everest des mers (Le Vendée Glode) et gravi la montagne la plus haute du monde.

C’est une opportunité de découvrir une aventure inspirante avec des moments forts, des défis audacieux et des triomphes exceptionnels.

A l’issue de cette projection, nous aurons le plaisir d’entendre le témoignage touchant de Lise,5 ans, et de sa Maman. Lise vit avec la mucoviscidose mais ne peut pas bénéficier des nouveaux traitements, tout comme 20% des patients atteints de cette maladie. Pour eux, nous devons continuer à nous mobiliser.

La séance est offerte mais les places étant limitées, nous demandons aux spectateurs de s’inscrire avant le 2 avril, soit sur la messagerie blandinegautrin@yahoo.fr, soit directement au cinéma. .

Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne blandinegautrin@yahoo.fr

