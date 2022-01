Projection du film : « Mia Madre » Foyer socio-culturel Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Projection du film : « Mia Madre » Foyer socio-culturel, 27 juin 2022, Penestin. Projection du film : « Mia Madre »

Foyer socio-culturel, le lundi 27 juin à 20:30

C​e film est considéré comme étant le meilleur film de l’année 2015 par les Cahiers du cinéma2. Sélection Festival de Cannes.. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public. _Synopsis : Mettre en scène, pour Nanni Moretti, a longtemps été se mettre en scène : il fut un pionnier de l’autofiction cinématographique. Avec Mia Madre, ce n’est plus lui-même qui joue l’obsessionnel irascible, mais un alter égo féminin, une réalisatrice en proie au stress et au doute, en plein tournage d’un film politique​._ Distribution : Margherita Buy (Margherita), John Turturro, (Barry Huggins), Guila Lazzarini, (Ada) Nanni Moretti (Giovanni).

Public

C​e film est considéré comme étant le meilleur film de l’année 2015 par les Cahiers du cinéma2. Sélection Festival de Cannes.. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public. Syn… Foyer socio-culturel Rue du Calvaire 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-27T20:30:00 2022-06-27T06:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Foyer socio-culturel Adresse Rue du Calvaire 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Foyer socio-culturel Penestin Departement Loire-Atlantique

Foyer socio-culturel Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/