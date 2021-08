Mérignac Médiathèque Michel Sainte-Marie Gironde, Mérignac Projection du film “Mérignac du passé à l’avenir, une étude archéogéographique” Médiathèque Michel Sainte-Marie Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Un événement proposé par la direction de l’urbanisme de Bordeaux métropole en partenariat avec la Ville de Mérignac. La projection sera suivie d’un échange avec Cédric Lavigne, docteur en histoire de l’Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de morphologie des paysages et Sylvain Schoonbaert, docteur en urbanisme, chef de projet à la direction de l’urbanisme de Bordeaux métropole. Le film retrace l’histoire de la fabrique urbaine depuis le XVIIIe siècle.

Gratuit, sur inscription obligatoire.

Le film retrace l'histoire de la fabrique urbaine depuis le XVIIIe siècle. Médiathèque Michel Sainte-Marie 19, place Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:15:00

