Projection du film MER VERTE suivi d’une ciné rencontre avec la réalisatrice Angeliki Antoniou Cinéma les 3 Luxembourg Catégorie d’évènement: Paris

Projection du film MER VERTE suivi d’une ciné rencontre avec la réalisatrice Angeliki Antoniou Cinéma les 3 Luxembourg, 26 mars 2022, . Projection du film MER VERTE suivi d’une ciné rencontre avec la réalisatrice Angeliki Antoniou

Cinéma les 3 Luxembourg, le samedi 26 mars à 20:00

MER VERTE de Angeliki Antoniou —————————— ### LE SAMEDI 26 MARS à 20h ### CLOTURE DU FESTIVAL DU CINÉMA DU MONDE SUIVI D’UNE CINÉ-RENCONTRE à 20h au Cinéma Les 3 Luxembourgs Présenté par Le Centre Culturel Hellénique EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE SYNOPSIS: Anna a perdu la mémoire mais elle n’a pas oublié comment cuisiner. Une nuit, elle se présente dans un quartier ouvrier. Là, elle rencontre Roula et obtient un travail de cuisinière et un endroit pour loger à sa taverne bord de mer. Dans la cuisine, au milieu des parfums d’épices et de vieilles recettes oubliées, Anna lutte pour reconstruire son passé. Sa nourriture simple mais délicieuse réveille des souvenirs pour les habitués qui à leur tour l’aident à se reconnecter avec elle-même. L’histoire prend un tournant inattendu quand Roula trébuche soudainement sur la mer verte et découvre la vraie identité d’Anna.

Tarifs : Normal : 10,60€ Étudiant : 7,60€ Réduit – séniors/demandeurs d’emploi : 8,80€ Cartes illimitées acceptées : Le Pass Gaumont et carte UGC Ciné carte Cinémas Indépendants Parisiens Pass Culture, Cinéchèques, L’entraide

Pour clôturer le Festival du Cinéma du Monde nous vous proposons le film MER VERTE d’Angeliki Antoniou, en sa présence. Séance suivie de CINÉ RENCONTRE. Cinéma les 3 Luxembourg 67 Rue Monsieur le Prince Quartier de l’Odéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinéma les 3 Luxembourg Adresse 67 Rue Monsieur le Prince lieuville Cinéma les 3 Luxembourg Departement Paris

Cinéma les 3 Luxembourg Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Projection du film MER VERTE suivi d’une ciné rencontre avec la réalisatrice Angeliki Antoniou Cinéma les 3 Luxembourg 2022-03-26 was last modified: by Projection du film MER VERTE suivi d’une ciné rencontre avec la réalisatrice Angeliki Antoniou Cinéma les 3 Luxembourg Cinéma les 3 Luxembourg 26 mars 2022 Cinéma les 3 Luxembourg

Paris