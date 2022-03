Projection du film “Même les souris vont au paradis” Ciné-TNB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Projection du film “Même les souris vont au paradis” Ciné-TNB, 24 avril 2022, Rennes. Projection du film “Même les souris vont au paradis”

Ciné-TNB, le dimanche 24 avril à 16:00

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Tarif plein : 6,50 € / Tarif carte sortir : 3 €

Projection organisée dans le cadre du Festival national du film d’animation 2022. Cette séance sera sous-titrée pour les sourds et malentendants. Ciné-TNB 1 rue Saint-Hélier, rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T18:00:00

