Projection du film « Media crash – qui a tué le débat public ? » en présence de Valentine Oberti Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection du film « Media crash – qui a tué le débat public ? » en présence de Valentine Oberti Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit Inscriptions à partir du 25 octobre auprès des bibliothécaires ou sur À l’occasion de la 24e édition du Mois du film documentaire, la médiathèque vous invite à la projection, suivie d’un débat, du film de Luc Hermann et Valentine Oberti «MEDIA CRASH – Qui a tué le débat public? » (2022, 85 min) en présence de la réalisatrice. Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez,

et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle

concentration des médias privés.

Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions,

radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts

privés. Au détriment de l’information d’intérêt public. En cachant ce

qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias

façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat. Avec la

complicité de certains responsables politiques, qui s’en accommodent

volontiers. Mediapart et Premières Lignes vous racontent les coulisses des grands médias. Bande annonce Samedi 25 Novembre à 15h Sur inscription à partir du 25 octobre, sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Public ado-adulte Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ billetweb.fr/pro/agendayourcenar

jour2fête MEDIA CRASH Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris latitude longitude 48.83680697942,2.30348101924335

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/