Projection du film « Médée » Cinéma L’Entrepôt Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection du film « Médée » Cinéma L’Entrepôt, 12 octobre 2022, Paris. Le mercredi 12 octobre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Plein : 8,50 € Reduit : 7 € – 18 ans : 5 €

Dans le cadre du festival italien à Paris, projection du film du célèbre artiste italien, Pier Paolo Pasolini. Oeuvre emblématique du “cinéma de poésie”, Médée (Italie, 1969, 110’) est une véritable tragédie contemporaine, celle de l’impossible adaptation du monde mythique de Médée au monde moderne. Le modèle euripidien offre ici à Pier Paolo Pasolini l’occasion de mettre en lumière la dimension iconique de son héroïne tragique, Maria Callas, élevée en figure archétypale à haute valeur symbolique. La séance sera présentée par Paolo Modugno, Président de l’Association Anteprima Cinéma L’Entrepôt 7, rue Francis de Pressensé 75014 Paris Contact : https://www.cinemalentrepot.fr/reserver/F44841/D1665597600/VOST/ https://www.facebook.com/entrepot.paris/ https://www.facebook.com/entrepot.paris/ https://www.cinemalentrepot.fr/reserver/F44841/D1665597600/VOST/

