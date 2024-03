Projection du Film « Massilia » + Sound System « Massilia Reggae Club » Portail Coucou Salon-de-Provence, samedi 16 mars 2024.

Projection du Film « Massilia » + Sound System « Massilia Reggae Club » ♫♫♫ Samedi 16 mars, 18h00 Portail Coucou 16,80€

Comment un groupe indépendant, né il y a 30 ans, grand absent de la scène médiatique, continue t-il de remplir les salles et les festivals ?

Pourquoi ce groupe hors système, qui a largement participé à l’éclosion du mouvement Hip Hop et Reggae en France, est-il devenu un phénomène populaire ?

Christian Philibert a suivi pendant plus d’un an, sur scène et dans les coulisses, les membres du et leur public de fidèles.

Il nous livre un film musical débordant d’optimisme et de générosité, drôle, politique et profondément humain.

Une vraie bouffée d’oxygène.

Projection du Film « MASSILIA REGGAE CLUB » !

Attention places limitées !!

Ouverture des portes à 17h30

Début du Film à 18h

Et à partir de 20h :

s’invite au Portail Coucou pour une soirée placée sous le thème de la !

, fondateur du groupe et son actuel , vous feront traverser les époques grâce à leur sound system à l’ancienne, % .

Prince Tatou remontera le temps en ressortant les trésors de sa discothèque : du ska, du rocksteady et le reggae des débuts. Une sélection de pépites musicales peu souvent entendues, dansantes, baroque et aussi nerveuses. Une musique libre et populaire, loin des clichés et des normes, le rythme des rude boys des ghettos de Kingston et des prolos des banlieues britanniques…

Retour vers le présent et même le futur avec l’un des plus grands Dj’s marseillais. DJ Kayalik vous happera par sa science des platines et sa sélection énergique du meilleur du reggae digital. Un son entre ragga et hiphop mixé avec talent et inventivité !

c’est donc l’occasion d’user ses souliers, un moment pour les boulégantes et les boulégants et non pas du reggae pour les fatigués !

