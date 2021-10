Lille Théâtre La Verrière Lille, Nord Projection du film Makach Mouchkil Théâtre La Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

Projection du film Makach Mouchkil

Théâtre La Verrière, le mercredi 1 décembre

Théâtre La Verrière, le mercredi 1 décembre à 19:00

Dans son documentaire, Franck Renaud, suit Mounya, actrice, dans sa quête d’identité jusqu’en Algérie. Ce qui le renvoie à sa propre histoire. Mounya l’accompagne à son tour sur les traces de son enfance. « Makach Mouchkil, nos identités » nous embarque dans un Road Movie qui questionne les origines. Du Nord de l’Algérie au Nord de la France, de la France à l’Algérie, la caméra scrute spontanément cette quête croisée, joyeuse et poétique, et se fait complice des rires, des vibrations, des émotions. Mounya et Franck se cherchent tous deux des racines, un ancrage, une langue. Ils arpentent des mémoires différentes mais au bout du chemin un territoire commun semble se dessiner. Réalisation Franck Renaud, avec Mounya Boudiaf

3€

« Makach Mouchkil, nos identités » nous embarque dans un Road Movie qui questionne les origines. Du Nord de l'Algérie au Nord de la France, de la France à l'Algérie. Théâtre La Verrière 28 rue Alphonse Mercier Lille

2021-12-01T19:00:00 2021-12-01T20:30:00

