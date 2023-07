Projection du film « Lynx » Jardin Luc Hoffman Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Le samedi 02 septembre 2023

de 18h15 à 23h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, la Fabrique Documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Lynx » de Laurent Geslin, le 2 septembre au Jardin Luc Hoffmann.

Au programme

de la soirée

18:15 – Visite guidée du Jardin Luc Hoffman

19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager)

20:30 – Projection

LYNX

Laurent Geslin

2021 / 82 min

Un jour d’hiver, un

lynx est réintroduit dans le Jura. A la découverte du milieu où chamois, faucons

pèlerins, renards et hermines côtoient le plus grand félin d’Europe, ce film

témoigne de la précarité de la vie des lynx, mais aussi de la proximité entre

le milieu animal et le milieu humain, pourtant si différents…

Jardin Luc Hoffman 33 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

