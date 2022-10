Projection du film Lucienne de Claudie Landy Saint-Varent Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Svres

2022-10-21

Deux-Svres EUR Projection du film « Lucienne » de Claudie Landy. Lucienne fut abandonnée à l’âge de deux ans en 1897. Sa mère Angélique se voit contrainte de confier son enfant à l’Assistance Publique. Angélique, domestique, pauvre, ne pouvant subvenir aux besoins de l’enfant, sera jugée indigne et coupable d’abandon. Mais derrière ce jugement se cache une autre réalité. Sept lettres d’Angélique de 1895 à 1901 retrouvées dans les Archives du 6ème arrondissement de Paris racontent à quel point celle-ci veut retrouver et élever sa fille. Les documents de l’Assistance Publique ne répondent jamais aux questions d’Angélique, ni au sujet du père disparu, ni au sujet des placements de la fillette. Ce long silence met en lumière l’injustice qu’ont subie les filles-mères, victimes d’une société patriarcale. Plus que leurs enfants qu’elles n’ont jamais pu retrouver, ce sont elles les abandonnées. Derrière ce jugement, ancré dans la mémoire familiale, se cache une autre réalité. La projection de « Lucienne » de Claudie Landy lève le voile sur les placements des enfants à l’Assistance Publique et le long silence sur le devenir de ces enfants. +33 5 49 67 52 80 Anekdota

