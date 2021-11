Béziers Béziers Béziers, Hérault PROJECTION DU FILM – L’ORDRE DES CHOSES D’ANDREA SERGE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers En partenariat avec le Ciné-Club Biterrois et la Cimade, la MJC vous invite à la projection du film d’Andrea Serge “L’ordre des choses” Policier italien avec une grande expérience, Rinaldi est envoyé en Lybie par son gouvernement. Son rôle sera de négocier le maintien des migrants sur le sol africain. Mais au cours de son enquête, il rencontre Swada dans un centre de rétention, et elle le supplie de l’aider. À partir de 15ans.

Gratuit, sur réservation. infos@mjc-beziers.org +33 4 67 31 27 34 https://www.mjc-beziers.org/ En partenariat avec le Ciné-Club Biterrois et la Cimade, la MJC vous invite à la projection du film d’Andrea Serge “L’ordre des choses” Policier italien avec une grande expérience, Rinaldi est envoyé en Lybie par son gouvernement. Son rôle sera de négocier le maintien des migrants sur le sol africain. Mais au cours de son enquête, il rencontre Swada dans un centre de rétention, et elle le supplie de l’aider. À partir de 15ans.

