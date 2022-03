Projection du film “Little Palestine, journal d’un siège” Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Une projection du film “Little Palestine, journal d’un siège” est prévue en présence du réalisateur Abdallah El Khatib.

فلسطيننا الصغيرة

(Yarmouk, Journal d’un assiégé)

Réalisateur : Abdallah Al-Khatib

Documentaire, Long-métrage

Liban, France, Qatar, 2021 +33 4 71 06 02 00 Cine Dyke 4 Pl. Michelet Le Puy-en-Velay

