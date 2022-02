Projection du film “Lingui les liens sacrés” de Mahamat Saleh Haroun de 2021. Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Vendredi 8 avril 2022, à 19h, la RIFEN (Rencontre Internationale des Femmes Noires) propose au Méliès une projection du film « Lingui, les liens sacrés » (Tchad, 2021), de Mahamat Saleh Haroun, suivi d’un débat.** **Synopsis :** Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l’avortement est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu d’avance… **+ d’infos :** [[https://www.lemelies.fr/](https://www.lemelies.fr/)](https://www.lemelies.fr/) **Tarifs :** [[https://www.lemelies.fr/tarifs/](https://www.lemelies.fr/tarifs/)](https://www.lemelies.fr/tarifs/)

