PROJECTION DU FILM LIMBO ET CINÉ DÉBAT AVEC L’AMIC

PROJECTION DU FILM LIMBO ET CINÉ DÉBAT AVEC L’AMIC, 12 décembre 2022, . PROJECTION DU FILM LIMBO ET CINÉ DÉBAT AVEC L’AMIC



2022-12-12 20:00:00 – 2022-12-12 LIMBO de Ben Sharrock. Drame. 1h44. Film de Grande-Bretagne avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi. Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. ACCUEIL MIGRANTS-E-S EN CLERMONTAIS (AMIC)

Objet : accueillir dignement les migrant-e-s dans le Clermontais ; l’association agit auprès de ces personnes en les accompagnant dans l’exercice de leurs droits sociaux et fondamentaux, conformément à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et à toutes les Conventions Internationales. LIMBO de Ben Sharrock. Drame. 1H44. Film de Grande-Bretagne avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi. Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Suivi d’un débat avec l’AMIC ( Accueil des migrants en Clermontais ). dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville