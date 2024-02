Projection du film l’horizon Wingen-sur-Moder, vendredi 22 mars 2024.

De Emilie Carpentier

Avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Niia (II)

1h 29min | Drame

Synopsis et critique Utopia

C’est un formidable premier film, porteur d’une énergie, d’une volonté de compréhension et d’action qui emporte l’adhésion, et même l’enthousiasme. Un film qui met en scène une jeunesse concernée, motivée, inventive, mettant en œuvre de nouvelles manières de s’engager… on ne pouvait pas rêver mieux pour lancer ces 18e Rencontres La Classe ouvrière, c’est pas du cinéma !

Au cœur de sa banlieue lointaine qui fait se côtoyer le bitume et l’herbe des champs, Adja, 18 ans, d’origine sénégalaise, brûle du désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux et son footballeur de grand frère qui prend beaucoup de place et qui symbolise à lui tout seul pour la famille les espoirs de réussite et d’ascension sociale, ne laissant guère la possibilité à sa petite sœur d’exprimer ses espoirs et ses ambitions.

Adja va trouver l’occasion de s’affirmer lorsqu’elle découvre la ZAD (Zone À Défendre) qui s’est installée à la limite de son quartier, pour lutter contre le projet d’un immense centre commercial qui signifie expropriation des terres agricoles et bitumisation accrue de l’espace. Entre prise de conscience, mobilisation exaltante et histoire d’amour naissante, la jeune fille se construit son propre chemin vers l’avenir… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:15:00

fin : 2024-03-22

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

