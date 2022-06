Projection du film « L’homme de Rio » de Philippe de Broca

Projection du film « L'homme de Rio » de Philippe de Broca



2022-07-11 – 2022-07-11 Le Régency et l’association Plan-Séquence, vous ont concocté une rétrospective autour de figures mythiques du cinéma français dans des films évoquant le voyage ou l’été !

Rendez-vous tous les lundis de l’été à 18h30 pour (re)découvrir sur grand écran en version restaurée : L’homme de Rio, Un film réalisé par Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais. Durée : 1h25 – 1942 – Version restaurée numérique. Tarif unique : 4€. Synopsis : Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. Le Régency et l’association Plan-Séquence, vous ont concocté une rétrospective autour de figures mythiques du cinéma français dans des films évoquant le voyage ou l’été !

