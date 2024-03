Projection du film « L’Évènement » en présence de la réalisatrice Audrey Diwan Maison Européenne de la Photographie Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

À l’occasion de l’exposition « Extérieurs — Annie Ernaux et la Photographie », la MEP est heureuse de présenter le film L’Évènement en présence de la réalisatrice Audrey Diwan.

L’Évènement est l’adaptation du récit éponyme d’Annie Ernaux, publié en 2000. Récit autobiographique, magnifiquement porté à l’écran par Audrey Diwan et par sa jeune actrice Anamaria Vartolomei, son sujet reste d’une actualité brûlante. La réalisatrice Audrey Diwan viendra nous parler de sa rencontre avec Annie Ernaux et du processus d’écriture et de réalisation du film.

L’Évènement, 2021, 1h40

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

Le programme de la soirée :

19h – Rencontre avec Audrey Diwan

19h30 – Projection du film L’Évènement

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Image tirée du film « L’Événement »