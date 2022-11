Projection du film « L’évenement », adaptation du livre d’Annie Ernaux Mauléon-Licharre, 6 décembre 2022, Mauléon-Licharre.

Projection du film « L’évenement », adaptation du livre d’Annie Ernaux

10 rue Arnaud de Maytie Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie

2022-12-06 21:00:00 – 2022-12-06

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques

EUR 6 « L’événement », film d’après le roman éponyme d’Annie Ernaux. Lion d’or à la Mostra de Venise.

Réalisé par Audrey Diwan, sorti en 2021. Durée : 1h40. Tarifs du cinéma.

En 1960, Anna, une étudiante brillante, tombe enceinte et voit ainsi s’éloigner la chance de terminer ses études et de se construire une belle carrière. À l’approche de ses examens finaux, alors que sa vie sociale commence à s’estomper et que son ventre grossit à une vitesse alarmante, elle est contrainte d’affronter la honte et la douleur d’un avortement. Même si cela signifie risquer une peine de prison.

« L’événement », film d’après le roman éponyme d’Annie Ernaux. Lion d’or à la Mostra de Venise.

Réalisé par Audrey Diwan, sorti en 2021. Durée : 1h40. Tarifs du cinéma.

En 1960, Anna, une étudiante brillante, tombe enceinte et voit ainsi s’éloigner la chance de terminer ses études et de se construire une belle carrière. À l’approche de ses examens finaux, alors que sa vie sociale commence à s’estomper et que son ventre grossit à une vitesse alarmante, elle est contrainte d’affronter la honte et la douleur d’un avortement. Même si cela signifie risquer une peine de prison.

+33 5 59 28 15 45

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-11-21 par