Projection du film “Lettre de Sibérie” de Chris Marker Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Projection du film “Lettre de Sibérie” de Chris Marker Médiathèque Hélène Berr, 4 mars 2023, Paris. Le samedi 04 mars 2023

de 16h00 à 17h30

. gratuit

MOTION PICPUS, les rendez-vous cinéma de la médiathèque Hélène Berr. Tous les deux mois, venez découvrir un film, participer à un atelier ou échanger sur le cinéma. Dans son premier long métrage, Chris Marker nous écrit d’un pays lointain : la Sibérie soviétique, en plein cœur de la guerre froide. En 1957, l’association France-URSS commande au réalisateur un film documentaire sur la Sibérie. Encore aurait-il fallu s’entendre sur le sens du mot “documentaire”… En offrant aux spectateurs des années 1950 sa vision non-conformiste d’une Sibérie traditionnelle touchée par le développement et la modernité presque malgré elle, Marker fait un pied de nez à la propagande. Derrière le grand rideau de fumée dressé par les autorités, à l’Est et à l’Ouest, les paysages sont d’une beauté à couper le souffle et les hommes et les femmes vivent, dansent, boivent et chantent : n’est-ce pas là l’essentiel ? Le samedi 11 mars 2023 à 15 h, un atelier consacré à l’art de la voix off et ses détournements vous sera proposé par les vidéothécaires pour expérimenter les facéties de Chris Marker.

(À partir de 15 ans, sur inscription) Découvrez un extrait :

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Chris Marker Lettre de Sibérie, 1957

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris Departement Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection du film “Lettre de Sibérie” de Chris Marker Médiathèque Hélène Berr 2023-03-04 was last modified: by Projection du film “Lettre de Sibérie” de Chris Marker Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 4 mars 2023 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris