Projection du film « L’étincelle de l’Art : La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art » En hommage à Philippe Calliet Musée de Préhistoire de Terra Amata Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Projection du film « L’étincelle de l’Art : La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art » En hommage à Philippe Calliet Musée de Préhistoire de Terra Amata, 14 mai 2022, Nice. Projection du film « L’étincelle de l’Art : La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art » En hommage à Philippe Calliet

Musée de Préhistoire de Terra Amata, le samedi 14 mai à 20:30

Projection du film « L’étincelle de l’art : La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art », documentaire de Virginie Fonseca et Tiago Andrade, de l’association CASADOC’, puis échanges avec les réalisateurs. Les témoignages des scientifiques seront complétés par des images et des interviews menées lors d’un tournage en Tanzanie, berceau de l’Humanité.

Entrée libre

Projection du film « L’étincelle de l’art : La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art » Musée de Préhistoire de Terra Amata 25 boulevard carnot 06300 nice Nice Carabacel Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée de Préhistoire de Terra Amata Adresse 25 boulevard carnot 06300 nice Ville Nice lieuville Musée de Préhistoire de Terra Amata Nice Departement Alpes-Maritimes

Musée de Préhistoire de Terra Amata Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Projection du film « L’étincelle de l’Art : La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art » En hommage à Philippe Calliet Musée de Préhistoire de Terra Amata 2022-05-14 was last modified: by Projection du film « L’étincelle de l’Art : La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art » En hommage à Philippe Calliet Musée de Préhistoire de Terra Amata Musée de Préhistoire de Terra Amata 14 mai 2022 Musée de Préhistoire de Terra Amata Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes