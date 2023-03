Projection du film « Les Vigneronnes » Urrugne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Urrugne

Projection du film « Les Vigneronnes », 10 mars 2023, Urrugne

2023-03-10 – 2023-03-10 Urrugne

Basses-Pyrénées EUR 0 0 Réalisé par Guillaume Bodin, ce documentaire présente le parcours de femmes vigneronnes pionnières dans l’agriculture biodynamique. Suivi de témoignages de vigneronnes et d’une dégustation de vin en biodynamie. Réalisé par Guillaume Bodin, ce documentaire présente le parcours de femmes vigneronnes pionnières dans l’agriculture biodynamique. Suivi de témoignages de vigneronnes et d’une dégustation de vin en biodynamie. Urrugne

