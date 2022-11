Projection du film « Les suspendus… » Toucy Toucy Catégories d’évènement: Toucy

Projection du film « Les suspendus… »
2 décembre 2022, Toucy.

Yonne Toucy Soirée projection du film-documentaire « Les Suspendus… » qui regroupe des témoignages de personnels suspendus suivie d’un débat avec d’autres personnels suspendus de notre département de l’Yonne.

Un moment convivial et chaleureux pour échanger avec ceux qui sont suspendus depuis le 15 septembre 2021. antipass89@tutanota.com https://antipass89.blogspot.com/ La halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy

