Projection du film « Les statues meurent aussi »

### « Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la culture. » À travers l’art africain et plus spécialement les statues et les masques “nègres”, Alain Resnais filme une virulente diatribe contre les insoupçonnables méfaits du colonialisme qui a détruit toute la richesse intime des créations authentiques, liées à la spécificité de la culture panthéiste et magique de ces régions pour la remplacer, petit à petit, par une activité artistique commerciale, mercantile et de série… Un film de Ghislain Cloquet, Chris Marker, Alain Resnais, sorti en 1953. Le film sera suivi d’un débat.

Gratuit. Durée du film : 50 min.

