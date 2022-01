PROJECTION DU FILM « LES SAISONS » Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

PROJECTION DU FILM « LES SAISONS » Montpellier, 2 février 2022, Montpellier. PROJECTION DU FILM « LES SAISONS » Montpellier

2022-02-02 – 2022-02-02

Montpellier Hérault Assistez gratuitement à la projection du film « Les saisons » réalisé par Jacques Perrin et Jacques Clauzaud mercredi 2 février à 18h30 à la Faculté des sciences de Montpellier. Le film est une véritable plongée au cœur du monde sauvage d’Europe en retraçant son histoire depuis la dernière période glacière. Cette projection se fera en présence de Gilbert Cochet, conseiller scientifique de Jacques Perrin pour ce film, naturaliste attaché au Muséum d’histoire naturel et président de l’association « Forêts sauvages ». Cette soirée est organisée par les associations Fiber Nature, GNAUM (groupe des étudiants naturalistes de l’université de Montpellier) et Artio (association des étudiants en Master écologie). Entrée libre. Salle 36 – Bâtiment 09.

Pass sanitaire obligatoire Assistez gratuitement à la projection du film « Les saisons » réalisé par Jacques Perrin et Jacques Clauzaud mercredi 2 février à 18h30 à la Faculté des sciences de Montpellier. Faculté des Sciences Assistez gratuitement à la projection du film « Les saisons » réalisé par Jacques Perrin et Jacques Clauzaud mercredi 2 février à 18h30 à la Faculté des sciences de Montpellier. Le film est une véritable plongée au cœur du monde sauvage d’Europe en retraçant son histoire depuis la dernière période glacière. Cette projection se fera en présence de Gilbert Cochet, conseiller scientifique de Jacques Perrin pour ce film, naturaliste attaché au Muséum d’histoire naturel et président de l’association « Forêts sauvages ». Cette soirée est organisée par les associations Fiber Nature, GNAUM (groupe des étudiants naturalistes de l’université de Montpellier) et Artio (association des étudiants en Master écologie). Entrée libre. Salle 36 – Bâtiment 09.

Pass sanitaire obligatoire Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier

Montpellier Montpellier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/