Projection du film “Les rêves ne meurent jamais” | Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 Argentré-du-Plessis, 12 mai 2022, Argentré-du-Plessis.

Projection du film “Les rêves ne meurent jamais” | Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 Argentré-du-Plessis

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 23:00:00

Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis

Projection du film “Les rêves ne meurent jamais” suivie d’un échange avec le skipper Yannick Bestaven, dernier vainqueur du Vendée Globe et le réalisateur Sébastien Blémon.

Un film documentaire atypique, un hymne à la vie !

Découvrez les incroyables histoires de petits & grands enfants qui ont réalisé leurs rêves…

En savoir plus: Ce documentaire atypique est un documentaire créatif sur le thème du rêve et plus particulièrement sur la question « Pourquoi ne sommes-nous qu’une poignée d’hommes et de femmes à réaliser nos rêves ? Pour illustrer ce thème, le fil conducteur est l’histoire extraordinaire de Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe 2020/2021. Le film est enrichi de portraits d’hommes et de femmes qui ont réussi à aligner les planètes pour toucher les étoiles, comme Daniel Auteuil, Isabelle Autissier, Philuppe Croizon, Bixente Lizarazy, Thomas Pesquet, Charline Picon et bien d’autres…Aîda N’Diaye (Philosophe) ou encore Eric Orsenna (Académicien) nous aident à donner de la profondeur et de la signification au mot RÊVE !

> Jeudi 12 mai, à 20h30 au belvédère du Centre Culturel Jacques Duhamel (2 rue de Strasbourg)

Réservation sur le site du Centre Culturel ou sur place, à partir de 19h30.

Tarifs : 10€/adulte, 4€/-18 ans, étudiants, apprentis et demandeurs d’emploi.

accueil.billeterie.theatre@mairie-vitre.fr +33 2 23 55 55 80

Argentré-du-Plessis

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OT – VITRE