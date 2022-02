Projection du film “Les Magnériques” au cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Projection du film “Les Magnériques” au cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 2 mars 2022, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat. Projection du film “Les Magnériques” au cinéma Rex Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

2022-03-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-02

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 20h30 au cinéma Rex. arif plein : 6 Euros VO/VOSTF : Version originale sous-titrées français. Tarif réduit ( demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, “écran enchanté” ) :4 Euros

Carnet de 10 places (valable 1 an à compter de la date d’achat) : 50 Euros

Rens./Résa. : 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville-saint-leonard.fr Synopsis : Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

Un film à la fois solaire et noir, à la croisée de la comédie romantique, du récit initiatique et la tragédie familiale au moment de l’emergence des radios libres au début des années 80 en France. Une bande originale rock jouissive et de jeunes acteurs talentueux à découvrir !Timothée Robart qui joue le personnage principal est nommé MEILLEUR ESPOIR MASCULIN aux prochains Césars pour ce rôle.

Avant la séance du mercredi 2 mars, rencontre et discussion autour des “radios libres” avec notamment Chami, coordinateur d’antenne de Beaub FM, radio associative à Limoges. Rdv à 20h30 au cinéma Rex. arif plein : 6 Euros VO/VOSTF : Version originale sous-titrées français. Tarif réduit ( demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, “écran enchanté” ) :4 Euros

Carnet de 10 places (valable 1 an à compter de la date d’achat) : 50 Euros

Rens./Résa. : 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville-saint-leonard.fr Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Boulevard Barbusse Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat lieuville Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne

Projection du film “Les Magnériques” au cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 2022-03-02 was last modified: by Projection du film “Les Magnériques” au cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 2 mars 2022 Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne