Thouars 79100 Thouars L’histoire vraie de nombreux lycéens résistants, décidés à combattre secrètement les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Tous soudés au sein de leur organisation Corps Franc Liberté. Tous soudés, sauf un. Un des leurs choisit de les trahir en informant la Gestapo de leurs faits et gestes. Qui est ce traître ? Pourquoi les trahit-il ? Quelles sont les conséquences de cette trahison ? Réservation conseillée.

Projection proposée par le Centre Régional Résistance & Liberté dans le cadre du Mois du film documentaire. En présence d'Antoine Bruneau, Historien et Auteur de Crimes de guerre dans le Loiret (Editions Jourdan)

Projection proposée par le Centre Régional Résistance & Liberté dans le cadre du Mois du film documentaire. En présence d’Antoine Bruneau, Historien et Auteur de Crimes de guerre dans le Loiret (Editions Jourdan) Centre Régional Résistance & Liberté

