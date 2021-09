Projection du film “Les figures de l’ombre” et débat Sainte-Eulalie-en-Born, 16 octobre 2021, Sainte-Eulalie-en-Born.

Projection du film “Les figures de l’ombre” et débat 2021-10-16 – 2021-10-16

Sainte-Eulalie-en-Born Landes Sainte-Eulalie-en-Born

Dans le cadre du dispositif Itinéraires, proposé par la Médiathèque des Landes, une projection de film et un débat seront organisés autour du thème de l’égalité homme/femme, et plus précisément sur l’inégalité liées au genres dans les carrières scientifiques et techniques.

Déroulé de l’animation :

20h00 : projection du film « Les Figures de l’ombre » de Theodore Melfi.

22h15 : deux intervenantes de l’association « Femmes et Sciences » interviendront afin de présenter un rapide état des lieux de la situation. S’ensuivront ensuite des échanges et des questions.

À partir de 14 ans

+33 5 58 78 60 42

Médiathèque

