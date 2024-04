Projection du film Les fées sorcières Wingen-sur-Moder, dimanche 7 avril 2024.

Un programme de quatre courts-métrages sur deux fées et deux sorcières qui ne se connaissent pas mais que le hasard de la vie réunit autour d’un même chemin partir à la conquête de leur destin, apprendre à mieux se connaître et découvrir l’autre. Ces courts-métrages sont Le Bébé et la Sorcière d’Evgenia Golubeva, La Superfée et l’Araignée d’An Vrombaut, Filante de Marion Jamault et La Fée Sorcière de Cedric Igodt et David Van de Weyer.

Via les (més)aventures de fées et de sorcières, un quadriptyque dont la variété comme la fantaisie des techniques et des thèmes autour du baby-sitting, de la création magique, de l’amitié et de l’anticonformisme de classe, offrent un réel ravissement pour tous. (Les fiches du cinéma) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07 11:40:00

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est cinema@mjcwingensurmoder.fr

