Projection du film « Les éblouis » à la Bibliothèque régionale d’Aoste Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d’Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Projection du film « Les éblouis » à la Bibliothèque régionale d’Aoste Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d’Aoste, 11 mars 2022, Aoste. Projection du film « Les éblouis » à la Bibliothèque régionale d’Aoste

Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d’Aoste, le vendredi 11 mars à 20:30

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Réservation souhaitée. Informations et réservation : Alliance française Tél. 0165 42331

Film de Sarah Suco et Nicolas Silhol, avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin et Eric Caravaca France – 99 min Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d’Aoste Aoste, 2 rue du Lepreux Aoste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Aoste Autres Lieu Bibliothèque régionale d'Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d'Aoste Adresse Aoste, 2 rue du Lepreux Ville Aoste lieuville Bibliothèque régionale d'Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d'Aoste Aoste

Bibliothèque régionale d'Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d'Aoste Aoste https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aoste/

Projection du film « Les éblouis » à la Bibliothèque régionale d’Aoste Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d’Aoste 2022-03-11 was last modified: by Projection du film « Les éblouis » à la Bibliothèque régionale d’Aoste Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d’Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d'Aoste 11 mars 2022 Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d'Aoste Aoste

Aoste