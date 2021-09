Saint-Benoît Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît Projection du film “Les Chroniques de l’océan Indien, artisans du temps lontan” Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît Catégorie d’évènement: Saint-Benoît

Projection du film “Les Chroniques de l’océan Indien, artisans du temps lontan” Médiathèque Antoine Louis Roussin, 18 septembre 2021, Saint-Benoît. Projection du film “Les Chroniques de l’océan Indien, artisans du temps lontan”

Médiathèque Antoine Louis Roussin, le samedi 18 septembre à 14:00 Entrée libre

Série documentaire sur l’histoire et la culture de l’île de La Réunion. Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 rue Montfleury 97470 Saint-Benoît

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît Autres Lieu Médiathèque Antoine Louis Roussin Adresse 18 rue Montfleury 97470 Ville Saint-Benoît lieuville Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît