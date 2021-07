Conflans-Sainte-Honorine Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Projection du film « Les amants de bras mort » de Marcello Pagliero Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Projection du film « Les amants de bras mort » dans le musée. Cette comédie dramatique réalisée en 1950 par Marcello Pagliero a pour cadre l’ancien « bras Favé » de l’ile du Devant à Conflans-Sainte-Honorine. Venez (re)découvrir la ville, vu du fleuve, dans les années cinquante.

Réservation conseillée – Jauge réduite – Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières et des consignes sanitaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

