Brignoles Cinéma La Boîte à images Brignoles, Var Projection du film « L’EMPEREUR DE PARIS » de Jean-François Richet (2018) avec Vincent Cassel et Fabrice Luchini. Cinéma La Boîte à images Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Var

Projection du film « L’EMPEREUR DE PARIS » de Jean-François Richet (2018) avec Vincent Cassel et Fabrice Luchini. Cinéma La Boîte à images, 27 novembre 2021, Brignoles. Projection du film « L’EMPEREUR DE PARIS » de Jean-François Richet (2018) avec Vincent Cassel et Fabrice Luchini.

Cinéma La Boîte à images, le samedi 27 novembre à 21:00

Résumé : Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion, l’ex-bagnard tente de se faire oublier en se faisant passer pour un commerçant. Cependant, son passé le rattrape, et après avoir été injustement accusé d’un meurtre, il propose au chef de la sûreté de rejoindre la police afin de combattre le crime, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses confrères et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix…

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Projection du film « L’EMPEREUR DE PARIS » de Jean-François Richet (2018) avec Vincent Cassel et Fabrice Luchini. Cinéma La Boîte à images 83170 brignoles Brignoles Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brignoles, Var Autres Lieu Cinéma La Boîte à images Adresse 83170 brignoles Ville Brignoles lieuville Cinéma La Boîte à images Brignoles