2022-07-25 – 2022-07-25 Rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais Saint-Pol-sur-Ternoise Le Régency et l’association Plan-Séquence, vous ont concocté une rétrospective autour de figures mythiques du cinéma français dans des films évoquant le voyage ou l’été !

Rendez-vous tous les lundis de l’été à 18h30 pour (re)découvrir sur grand écran en version restaurée : Le sauvage, un film réalisé par Jean-Paul Rappeneau, avec Yves Montand, Catherine Deneuve, Luigi Vannuchi. Durée : 1h43 – 1975 – Version restaurée numérique. Tarif unique : 4€. Synopsis : Las de la vanité parisienne, Martin, créateur de parfums, s’est exilé sur une île d’Amérique latine. Un jour qu’il est de passage à Caracas, sa nuit est troublée par l’irruption de Nelly, volcanique jeune femme fuyant son fiancée. Elle propose à Martin de lui vendre un Toulouse-Lautrec, emprunté à son patron, en guise de salaire s’il l’aide à rentrer en France. Celui-ci accepte. Soulagé, il regagne son île où il a la surprise de retrouver Nelly. cinema@leregency.fr +33 3 21 41 21 00 http://www.leregency.fr/ Le Régency et l’association Plan-Séquence, vous ont concocté une rétrospective autour de figures mythiques du cinéma français dans des films évoquant le voyage ou l’été !

