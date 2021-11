PROJECTION DU FILM : « LE ROYAUME GLACÉ DE LA PANTHÈRE DES NEIGES » Prades-le-Lez, 3 décembre 2021, Prades-le-Lez.

PROJECTION DU FILM : « LE ROYAUME GLACÉ DE LA PANTHÈRE DES NEIGES » Prades-le-Lez

2021-12-03 19:00:00 – 2021-12-03 21:00:00

Prades-le-Lez Hérault Prades-le-Lez

GRATUIT – sur inscription (en ligne) – un e-mail de confirmation vous sera envoyé, pensez à regarder dans vos spams – pass sanitaire obligatoire

Projection du film « Le royaume glacé de la panthère des neiges »

Vendredi 3 décembre – à 19h – Domaine de Restinclières

Aux confins de la Chine et du Tibet, une panthère et ses deux petits de moins d’un an mènent une vie aventureuse dans une vallée d’une beauté saisissante.

Avec la présence du réalisateur : Frédéric Larrey

Ce film est en lien avec l’exposition actuellement présente dans le parc du domaine « Panthère des neiges »

Plus d’info sur l’exposition :

jusqu’au 3 janvier 2022

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE GRAND FORMAT EN EXTÉRIEUR : PANTHÈRE DES NEIGES

Exposition grandeur nature de l’Association Regard du Vivant – photographie de Frédéric Larrey en co-production avec Enfants de la Mer (Ville d’Argelès-sur-Mer)

L’exposition photographique « Panthère des neiges » de l’association Regard du Vivant, constitue un reportage unique et mondialement reconnu sur la Panthère des neiges.

Ces images capturées dans les hautes montagnes du Tibet témoignent des rencontres entre le photographe et les mythiques panthères des neiges.

Surnommée le fantôme des montagnes, le félin a la réputation d’être un animal extrêmement discret et insaisissable. Les panthères des neiges vivent sur le haut plateau de l’Himalaya. Longtemps braconnées, elles sont devenues très rares et il en reste à peine quelques milliers dans le monde.

Ces photographies inédites sont le fruit de quatre années de travail et huit mois d’expéditions entre défi humain et logistique à plus de 4 500 mètres d’altitude. Au-delà de l’illustration d’une palette exceptionnelle de comportements de cet animal emblématique, cette exposition constitue un témoignage fort, une réflexion profonde sur les liens qui unissent le peuple tibétain à l’insaisissable prédateur de son troupeau.

Retour sur une aventure incroyable !

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

Exposition photographique sur la panthère des neiges, proposée dans le parc du domaine départemental de Restinclières à Prades le Lez

domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

Association Regard du Vivant – photographie de Frédéric Larrey

Prades-le-Lez

