Projection du film le royaume des abysses Wingen-sur-Moder, dimanche 17 mars 2024.

VF De Tian Xiaopeng

Avec Aaricia Dubois, Wang Tingwen, Su Xin

1h 52min | Aventure, Animation, Fantastique

Synopsis et critique Utopia

Après la mirifique incursion d’Alice au pays des Merveilles, après le voyage ébouriffant de Chihiro, on prend les paris que la plongée de la petite Shenxiu dans le Royaume des Abysses vous laissera béats d’admiration, sans voix, subjugués devant ce spectacle de formes et de couleurs encore jamais vu au ciné. Tout commence par une nuit de tempête, lors d’une croisière. Shenxiu, mal aimée au sein d’une famille recomposée, croit entendre la voix de sa mère qu’elle n’a plus vue depuis des années. Elle plonge à corps perdu dans les vagues pour la rejoindre et perd conscience, emportée par les flots déchaînés. À son réveil, elle est accrochée à une bouée jaune et se retrouve dans un monde aquatique étrange, peuplé de créatures surprenantes, qui fréquentent un étrange restaurant-sous-marin, lequel navigue en eaux profondes, sillonnant dans tous les sens cette mer aux couleurs d’aquarelle. Visiblement endetté et en quête de reconnaissance, Nanhe, patron du resto et maître à bord du bâtiment, use de ses pouvoirs magiques pour cuisiner, attirer les clients et gérer son équipage riche en numéros de foire. À partir de sa rencontre avec Shenxiu, il décide de partir à la recherche de l’Œil des Abysses, où vivraient des poissons que nul autre n’a cuisinés auparavant, et où la petite fille pourrait retrouver sa mère. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

