Projection du film Le Royaume de Kensuke Wingen-sur-Moder, dimanche 3 mars 2024.

A partir de 8 ans De Neil Boyle, Kirk Hendry

1h 24min | Aventure, Animation

Synopsis et critique Utopia

Nous avons terminé 2023 avec un garçon et un héron… nous commencerons 2024 avec un garçon et un certain Kensuké et bonne nouvelle une fois encore, le voyage tiendra ses promesses pour devenir inoubliable. Fidèle adaptation du roman jeunesse étudié par de nombreux élèves de primaire et collège, Le Royaume de Kensuké est une œuvre touchante et captivante qui mêle récit d’aventures, quête initiatique et fable écologique, offrant ainsi de nombreuses pistes d’ exploration pédagogique. Visuellement, c’est magnifiquement réussi, rien n’a été laissé au hasard pendant les deux années nécessaires à la fabrication de ce film en animation traditionnelle personnages aux expressions complexes donnant vie à toute une palette de sentiments et d’émotions, monde animal et végétal majestueux, sens aigu du détail flirtant parfois avec l’art photographique. Le tout porté par une musique tantôt symphonique, tantôt plus minimaliste qui colle parfaitement à l’énergie de ce dialogue entre fragilité humaine et puissance des éléments. Le spectateur quel que soit son âge est happé par cette histoire traversée par quelques autres célèbres récits Vendredi et la vie sauvage, Le Livre de la jungle, et je n’oublierai pas bien sûr, parce qu’il y fait aussi immanquablement penser, La Tortue rouge. Bref, en ouvrant les portes du Royaume de Kensuké, chacun pourra y dénicher un trésor un divertissement haut en couleur, un manifeste pour la préservation des espèces, une fable pacifiste et humaniste, un appel à l’empathie quels que soient les âges, les cultures et les langues… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

