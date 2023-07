Projection du film » Le Peuple Loup » – Séance jeune public Cité-jardin Stains, 25 août 2023, Stains.

Le vendredi 25 août 2023

de 18h15 à 23h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, la Fabrique Documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Le Peuple Loup » » de Tom Moore et Ross Stewart

Au programme

de la soirée

18:15 – Visite de la Cité-Jardin de Stains

19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager)

20:30 – Projection

LE PEUPLE LOUP

Tom Moore et Ross Stewart

2021 / 103 min

En Irlande, à une

époque où les superstitions et la magie régnaient, Robyn, une fillette de 11 ans,

assiste son père dans la traque de la dernière meute de loups. Mais lors d’une

chasse en forêt, Robyn fait la rencontre de Mebh, enfant le jour et louve la

nuit. Dès lors, pour Robyn, la véritable menace ne réside plus dans les loups,

mais bel et bien dans les hommes…

Cité-jardin 5 avenue François Bégué 93240 Stains

Contact : https://cine-jardins.fr/

Tom Moore et Ross Stewart